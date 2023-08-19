Командующий ВСУ признал превосходство авиации России

«Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов <…> Наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя» — рассказал Олещук в эфире телеканала «Мы-Украина».