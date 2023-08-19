Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось

"Что я хочу этим сказать, так это то, что аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями, - добавил он. - Нам не нужно ничего доказывать. <...> Но в чем мы нуждаемся, так это в долгосрочных возможностях, с тем чтобы добиться больше результатов в краткосрочной перспективе".