Объяснена причина провала контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут пробить мощную линию обороны, созданную российскими войсками, вследствие чего контрнаступление зашло в тупик. Такое мнение высказал обозреватель Даниэл Уильямс в издании Asia Times.

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Одной из причин провала контрнаступления он называет широкие минные поля, установленные российскими войсками вдоль линии фронта на востоке и юге. Также украинцев ограничивают тактические недостатки, из-за чего они не проводят сложных атак, объясняет обозреватель.

Он считает маловероятным, что ВСУ добьются значительных успехов до наступления зимы. Находящиеся на передовой украинские военные описывают наступление как «движение от дерева к дереву».