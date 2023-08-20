Беспилотник снял видео разрушенной Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.
На кадрах видна разрушенная водосливная плотина. Полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом.
Ранее сообщалось, что почти 17 тыс. жителей Херсонской области получили выплаты по 10 тыс. рублей после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство труда и социальной политики региона. Отмечается, что ведомство также оказывает гуманитарную помощь гражданам, эвакуированным в пункты временного размещения.
На этой неделе руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. До этого временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на восстановление Каховской гидроэлектростанции после разрушения дамбы потребуется больше времени.