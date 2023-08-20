Беспилотник снял видео разрушенной Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.

На кадрах видна разрушенная водосливная плотина. Полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом.

Ранее сообщалось, что почти 17 тыс. жителей Херсонской области получили выплаты по 10 тыс. рублей после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство труда и социальной политики региона. Отмечается, что ведомство также оказывает гуманитарную помощь гражданам, эвакуированным в пункты временного размещения.