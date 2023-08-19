Bild: Украина потеряет Харьковскую область, если остановит наступление
У Украины есть три сценария дальнейшего противостояния с Россией. Среди них: продолжение боев с российской армией без переговоров, вести наступление с переговорами или прекращение контрнаступления. Последний вариант приведет к потере Харьковской области. С таким прогнозом выступил замглавред немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, недавно побывавший в Киеве и Донбассе, а также говоривший с украинским руководством.
«У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации: сражаться дальше без переговоров с РФ, сражаться, но начать переговоры, остановить контрнаступление», — говорится в материале Пауля Ронцхаймера, который опубликован в telegram-канале газеты.
По его мнению, для украинцев предпочтительнее продолжать наступление.
Если наступательная операция Украины не увенчается успехом, то Киев планирует возобновить ее в 2024 году. По словам Ронцхаймера, прекращать наступление украинская сторона не собирается, ведь это приведет к быстрому продвижению российской армии в Харьковской области, контроль над которой Киев уже начал терять.
Как отметил Ронцхаймер, президент Украины Владимир Зеленский настроен против переговоров с Россией. С ним согласны большинство украинцев.
Ранее в Верховной раде предложили узаконить отказ от передачи земель России. Это касается и Крыма. Депутаты выступили с такой идеей на фоне заявления начальника штаба НАТО Стиана Йенсена. Он отмечал, что Украина может вступить в НАТО, если отдаст России часть территорий. Дело в том, что во время референдумов в 2022 году большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей высказались за вступление в РФ.