У Украины есть три сценария дальнейшего противостояния с Россией. Среди них: продолжение боев с российской армией без переговоров, вести наступление с переговорами или прекращение контрнаступления. Последний вариант приведет к потере Харьковской области. С таким прогнозом выступил замглавред немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, недавно побывавший в Киеве и Донбассе, а также говоривший с украинским руководством.

© U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle

«У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации: сражаться дальше без переговоров с РФ, сражаться, но начать переговоры, остановить контрнаступление», — говорится в материале Пауля Ронцхаймера, который опубликован в telegram-канале газеты.

По его мнению, для украинцев предпочтительнее продолжать наступление.

Если наступательная операция Украины не увенчается успехом, то Киев планирует возобновить ее в 2024 году. По словам Ронцхаймера, прекращать наступление украинская сторона не собирается, ведь это приведет к быстрому продвижению российской армии в Харьковской области, контроль над которой Киев уже начал терять.

Как отметил Ронцхаймер, президент Украины Владимир Зеленский настроен против переговоров с Россией. С ним согласны большинство украинцев.