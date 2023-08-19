Западные СМИ прокомментировали возможную передачу F-16 Украине

Обозреватели ведущих западных СМИ разошлись во мнении по вопросу о значении поставок истребителей F-16 на Украину. Подборку сделал «Рамблер».

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Так, эксперты Лора Дюбуа и Ричард Милн в статье для Financial Times утверждают, что решение о поставках военных самолетов является первым шагом в значительном укреплении военного потенциала Киева.

По мнению обозревателей, истребители, отвечающие стандартам НАТО, смогут оттеснить российских летчиков из украинского неба.

Вместе с тем, отмечают авторы статьи, западные страны не смогут поставить F-16 в 2023 году. Кроме того, украинские летчики должны будут пройти обучение.

Эксперты Wall Street Journal Лоуренс Норман и Майкл Гордон, в свою очередь, полагают, что решение администрации США разрешить передачу F-16 и обеспечить подготовку украинских летчиков может кардинальным образом изменить ход военных действий.

Вместе с тем, отмечают они, поставки самолетов не смогут помочь Украине в летней кампании, так как будут осуществлены после окончания контрнаступления как такового.

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США Джеймс Хекер в интервью Business Insider заметил, что F-16 предоставят новые возможности украинским ВВС.