Уничтожение экипажем БМП-2 «Отважный» группы ВСУ попало на видео

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом эксперт считает, что российские войска непременно остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.