Украина может потерять контроль над Купянском - ключевым транспортным узлом. Об этом пишет американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Брайен отмечает, что российские войска быстро продвигаются вперед в Харьковской области и вскоре атакуют город Купянск. Это ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны.

"Многие наблюдатели считают, что Купянск падет в ближайшую неделю или около того", - пишет автор.

В статье отмечается, что за время контрнаступления ВСУ так и не смогли совершить прорыв на передовой. Кроме того, они понесли очень большие потери, из-за чего сейчас вынуждены использовать резервные войска. Брайен называет это отчаянным шагом украинской армии.

Если они понесут тяжелые потери, то Киев лишится последних эффективных боевых единиц.

"Это может разрушить планы Украины по продолжению военных действий", - написал журналист.

По его словам, у Украины уже нет живой силы, чтобы пополнить свои стратегические резервы. Большинство молодых мужчин, которые могли быть призваны в ВСУ, либо откупились от мобилизации с помощью взяток, либо покинули страну.

Даже если Украине удастся найти людей для армии, без подготовки они, по мнению Брайена, будут скорее обузой, так как многие из них не захотят идти в "мясорубку" и рисковать жизнью. Уже сейчас есть примеры, когда подразделения отказывались участвовать в боевых действиях, которые они считали самоубийственными, заключил автор.