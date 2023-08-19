Минобороны: Пресечена попытка атаки БПЛА в Москве и Подмосковье

Днем в субботу, 19 августа, дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Москвы и Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны России.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», – говорится в сообщении.