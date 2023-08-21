Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие не оставляют шансов украинским солдатам.

«Российские военнослужащие-операторы FPV дронов не оставляют шансов», — рассказали в министерстве.

По данным Минобороны, операторы беспилотников «выбивают бронетехнику, участвующую в попытках прорвать оборону». На видео запечатлели момент уничтожения бронетранспортеров и бронеавтомобилей ВСУ. На кадрах видно, как украинский БТР ликвидировали с помощь дрона-камикадзе.

19 августа российские военные показали момент уничтожения БМП ВСУ. В ведомстве обратили внимание, что высокая скорость и малозаметность БПЛА из-за малых габаритов не оставляет шансов ВСУ. Двумя днями ранее Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации танка ВСУ при помощи FPV-дронов. 13 августа ВСУ потеряли комплекс Starlink во время атаки российского FPV-дрона.