Средства РЭБ подавили беспилотник на подлете к Москве

Расчеты ПВО предотвратили попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные своевременно обнаружили беспилотник и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы.

После утраты управления, дрон потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск, подчеркнули в Минобороны.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в ведомстве сообщили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.