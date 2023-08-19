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Средства РЭБ подавили беспилотник на подлете к Москве

Расчеты ПВО предотвратили попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Средства РЭБ подавили беспилотник на подлете к Москве
© РИА Новости

В ведомстве уточнили, что российские военные своевременно обнаружили беспилотник и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы.

После утраты управления, дрон потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск, подчеркнули в Минобороны.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в ведомстве сообщили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

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Кроме того, дрон коптерного типа был сбит стрелковым оружием в Новгородской области.

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