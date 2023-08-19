Средства РЭБ подавили беспилотник на подлете к Москве
Расчеты ПВО предотвратили попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что российские военные своевременно обнаружили беспилотник и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы.
После утраты управления, дрон потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск, подчеркнули в Минобороны.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее в ведомстве сообщили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.
Кроме того, дрон коптерного типа был сбит стрелковым оружием в Новгородской области.
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