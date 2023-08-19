Минобороны сообщило о поражении передового командного пункта и склада ВСУ

Российские части в ходе спецоперации на Украине за сутки ликвидировали передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что командный пункт уничтожили в районе города Орехова в Запорожье. Склад боеприпасов украинской армии поразили неподалеку от села Голосков в Хмельницкой области.

В военном ведомстве отметили, что всего за сутки ВС России ликвидировали живую силу и технику ВСУ в 139 районах.

19 августа Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в ДНР, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка.

Накануне российские силы ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.