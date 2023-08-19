Российские военные показали момент уничтожения БМП ВСУ

До этого в ТАСС уточняли, что разработчики FPV-дрона «Упырь» увеличили дальность полета вдвое. FPV-дрон «Упырь» был разработан в Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.