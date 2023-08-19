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Минобороны России показало кадры уничтожения БМП ВСУ с помощью FPV-дрона

Министерство обороны России показало видео, в котором демонстрируется момент уничтожения БМП украинских военных российскими военнослужащими-операторами FPV дронов. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Российские военные показали момент уничтожения БМП ВСУ
© РИА Новости

«Высокая скорость и малозаметность из-за малых габаритов не оставляет шансов броне ВСУ», — уточнили представители МО.

Также в Минобороны РФ показывали, как FPV-дрон уничтожил технику Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

До этого в ТАСС уточняли, что разработчики FPV-дрона «Упырь» увеличили дальность полета вдвое. FPV-дрон «Упырь» был разработан в Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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