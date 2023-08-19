Российский военный рассказал о полученном в плену подарке на день рождения

«Я гулял по подвалу, ходил, о себе думал. И вдруг ни того ни с сего (...) он (незнакомый пленный — прим. "Ленты.ру") ко мне подходит и просто [дает] ломоть хорошего черного хлеба и говорит: "На!" Я смотрю [и спрашиваю]: "Это что такое?" Он говорит: "Это хлеб. С днем рождения"», — вспомнил военный.