Гладков заявил об обстреле ВСУ пяти районов Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле украинскими военными пяти районов региона.
Как он отметил в своём Telegram-канале, обстрелам подверглись Белгородский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа.
Так, например, в Валуйском городском округе в селе Логачёвка с БПЛА сброшено пять осколочных гранатомётных выстрелов, а в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено семь миномётных снарядов.
Ранее украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району в ДНР.