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Гладков заявил об обстреле ВСУ пяти районов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле украинскими военными пяти районов региона.

Гладков заявил об обстреле ВСУ пяти районов Белгородской области
© РИА Новости

Как он отметил в своём Telegram-канале, обстрелам подверглись Белгородский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа.

Так, например, в Валуйском городском округе в селе Логачёвка с БПЛА сброшено пять осколочных гранатомётных выстрелов, а в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено семь миномётных снарядов.

Ранее украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району в ДНР.

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