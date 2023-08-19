МО РФ сообщило о разгроме отряда ВСУ, пытавшегося закрепиться на левом берегу Днепра
Подразделения группировки "Днепр" разгромили отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Минобороны России публикует видео результатов боевой работы подразделений группировки "Днепр" на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагери, где российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр", - говорится в сообщении.
Бойцы "Днепра" дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наемники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.
"Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение", - отметили в Минобороны РФ.