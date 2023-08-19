"Минобороны России публикует видео результатов боевой работы подразделений группировки "Днепр" на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагери, где российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр", - говорится в сообщении.