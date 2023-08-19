Генерал ФРГ сообщил о гибели большого количества офицеров ВСУ

"Подготовка сержантов и офицеров - это то, что больше всего волнует украинцев, поскольку профессиональные военные ведут эту войну уже полтора года и многие погибли или были ранены, так что они нуждаются в свежем притоке военных руководителей", - приводит его слова агентство Reuters.