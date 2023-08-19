Rheinmetall намерен в августе начать обслуживать танки на Украине

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует в ближайшие дни начать техническое обслуживание танков на Украине. Об этом заявил председатель правления компании Армин Паппергер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Мы начнем обслуживание уже в этом месяце", - сказал он.

По словам главы Rheinmetall, первые 12 работников с Украины начали обучение в Германии, в скором времени к ним добавятся еще 12. Паппергер также подтвердил планы германского концерна как можно скорее начать производство танков на Украине.

"Это может произойти быстро, там осталось достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен", - заявил он.

Rheinmetall намерен взять их в аренду и производить технику по стандартам НАТО на одном-двух конвейерах, отметил Паппергер. Он утверждал, что Украина должна однажды стать независимой в вопросах производства оружия.

"Запад не может все время оплачивать все счета, так считает и президент [Украины Владимир] Зеленский", - сказал глава концерна.