Тайвань зафиксировал возле острова летательные аппараты и корабли КНР

Тайвань зафиксировал возле острова 42 летательных аппарата и восемь кораблей китайской армии, передает Taiwan News.

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Отмечается, что 26 летальных аппаратов пересекли так называемую срединную Тайваньского пролива.

Ранее власти Китая призвали США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», подписанный 7 августа американским президентом Джо Байденом, сообщается на сайте МИД КНР. В ведомстве отметили, что этот закон нарушает обещания, данные Вашингтоном по характеру его контактов с Тайбэем.

В МИД КНР добавили, что Пекин призывает Вашингтон не только отказаться от спорного закона о торговле с Тайбэем, но и в целом поменять свой подход к Тайваню. В ведомстве подчеркнули, что США придерживаются неправильной политики в тайваньском вопросе.