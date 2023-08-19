Тайвань зафиксировал возле острова летательные аппараты и корабли КНР

Тайвань зафиксировал возле острова 42 летательных аппарата и восемь кораблей китайской армии, передает Taiwan News.
Отмечается, что 26 летальных аппаратов пересекли так называемую срединную Тайваньского пролива.
Ранее власти Китая призвали США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», подписанный 7 августа американским президентом Джо Байденом, сообщается на сайте МИД КНР. В ведомстве отметили, что этот закон нарушает обещания, данные Вашингтоном по характеру его контактов с Тайбэем.
В МИД КНР добавили, что Пекин призывает Вашингтон не только отказаться от спорного закона о торговле с Тайбэем, но и в целом поменять свой подход к Тайваню. В ведомстве подчеркнули, что США придерживаются неправильной политики в тайваньском вопросе.
Вопрос статуса Тайваня — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то, что большинство государств мира придерживаются политики «одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство.