В Буркина-Фасо заявили о покупке оружия в России «по хорошей цене»

Глава Минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил агентству РИА Новости, что покупает вооружение в России «по хорошей цене».

Страна заинтересована в продолжении этого сотрудничества, отметил он.

По его словам, у Минобороны Буркина-Фасо есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания.

Он отметил, что Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, а сейчас некоторые виды оружия «эволюционировали»,.

Ранее сообщалось, что Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера, где военные совершили госпереворот, в знак солидарности с этой страной и для отражения любой агрессии.