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В Буркина-Фасо заявили о покупке оружия в России «по хорошей цене»

Глава Минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил агентству РИА Новости, что покупает вооружение в России «по хорошей цене».

В Буркина-Фасо заявили о покупке оружия в России «по хорошей цене»
© РИА Новости

Страна заинтересована в продолжении этого сотрудничества, отметил он.

По его словам, у Минобороны Буркина-Фасо есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания.

Он отметил, что Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, а сейчас некоторые виды оружия «эволюционировали»,.

Ранее сообщалось, что Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера, где военные совершили госпереворот, в знак солидарности с этой страной и для отражения любой агрессии.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре первым прибыл на саммит Россия — Африка

До этого комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата вмешательства организации в ситуацию в Нигере определена, но не будет разглашаться.

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