В Буркина-Фасо заявили о покупке оружия в России «по хорошей цене»

Глава Минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил агентству РИА Новости, что покупает вооружение в России «по хорошей цене».
Страна заинтересована в продолжении этого сотрудничества, отметил он.
По его словам, у Минобороны Буркина-Фасо есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания.
Он отметил, что Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, а сейчас некоторые виды оружия «эволюционировали»,.
Ранее сообщалось, что Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера, где военные совершили госпереворот, в знак солидарности с этой страной и для отражения любой агрессии.
До этого комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата вмешательства организации в ситуацию в Нигере определена, но не будет разглашаться.