Буркина-Фасо покупает вооружение в России «по хорошей цене»

Глава Минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил РИА Новости, что покупает вооружение в России «по хорошей цене».

Страна заинтересована в продолжении этого сотрудничества, отметил он.

По его словам, у Минобороны Буркина-Фасо есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания.

«Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, это общеизвестно. Сейчас мы увидели, что некоторые виды оружия эволюционировали», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера, где военные совершили госпереворот, в знак солидарности с этой страной и для отражения любой агрессии.