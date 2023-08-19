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В Пентагоне оценили возможность достичь мира на Украине невоенным путем

Сейчас слишком рано обсуждать возможность добиться мира на Украине дипломатическим, а не военным путем. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналистам газеты The Washington Post, передает ТАСС.

В Пентагоне оценили возможность достичь мира на Украине невоенным путем
© ТАСС

Журналист задал ему вопрос, может ли Украина одержать победу. Милли ответил, что для Украины это «борьба за существование». По его словам, если цель Киева — вернуть себе статус независимого и суверенного государства, то это потребует значительных усилий.

«Этих целей можно добиться военным путем. Это потребует много-много времени, но этих целей также, может быть, можно достичь дипломатическим путем», — указал он.

Милли также не смог подробно рассказать о том, предпринимают ли Киев и Москва какие-то попытки урегулировать конфликт мирным путем. Он ответил, что не может давать комментарии насчет чего-либо в будущем, однако снова подчеркнул, что для достижения целей могут быть использованы различные пути.

«И я бы сказал, что прямо сейчас, возможно, слишком рано говорить об этом. <...> Так что нам нужно посмотреть, чем все закончится, а затем двигаться дальше с этой точки», — заявил генерал.

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