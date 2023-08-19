В Пентагоне оценили возможность достичь мира на Украине невоенным путем

Сейчас слишком рано обсуждать возможность добиться мира на Украине дипломатическим, а не военным путем. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналистам газеты The Washington Post, передает ТАСС.

Журналист задал ему вопрос, может ли Украина одержать победу. Милли ответил, что для Украины это «борьба за существование». По его словам, если цель Киева — вернуть себе статус независимого и суверенного государства, то это потребует значительных усилий.

«Этих целей можно добиться военным путем. Это потребует много-много времени, но этих целей также, может быть, можно достичь дипломатическим путем», — указал он.

Милли также не смог подробно рассказать о том, предпринимают ли Киев и Москва какие-то попытки урегулировать конфликт мирным путем. Он ответил, что не может давать комментарии насчет чего-либо в будущем, однако снова подчеркнул, что для достижения целей могут быть использованы различные пути.