Мобилизация: последние новости на сегодня 19 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 августа 2023, в материале «Рамблера».

Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении «агитационных дронов» в зоне проведения СВО

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В тылу зоны боевых действий на Украине проходит обучение операторов Центрального военного округа (ЦВО) применению беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) по залистованию местности агитационными листовками. Об этом говорится на сайте Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, солдаты под руководством инструкторов изучают правила безопасности по применению боеприпасов, технические характеристики дронов, способы их применения для поражения вражеских целей, а также тренируются в сбросе специальных агитационных листовок над позициями армии Украины.

Листовки содержат призывы к сдаче личного состава противника в плен и гарантируют сохранение им жизни.

Воронежский Центр защиты прав граждан помог раненому участнику СВО получить 3 млн рублей

Военнослужащий, который получил ранение в ходе специальной военной операции, смог получить выплату в 3 миллиона рублей благодаря помощи Центра защиты прав граждан Воронежа. Об этом пишет «Домовой совет».

Уточняется, что мужчина после ранения какое-то время поправлял здоровье в госпитале, а затем снова отправился на фронт. Ему была положена выплата, однако ни во время лечения, ни после денег он не получил. Солдат неоднократно обращался к командиру части с рапортом, однако в ответ слышал, что увечье несерьезное, а потому выплата ему не положена.

Однако воронежский Центр защиты прав граждан, который проводит выездные семинары прямо в зоне боевых действий, сумел оказать ему помощь. Солдат рассказал юристам центра свою историю, получил консультацию и спустя какое-то время смог выбить себе положенную выплату.

В Якутии специализированной медпомощью воспользовались более 2000 участников СВО и их родственников

Более 11 тысяч консультаций для российских военнослужащих и членов их семей оказано в Республиканском психологическом центре Якутии и военных госпиталях. Об этом заявила вице-премьер Якутии Ольга Балабакина, передает «Ясиа».