Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что решение Соединенных Штатов об отправке Киеву истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов. Его слова приводит пресс-служба диппредставительства в Telegram.

По мнению дипломата, на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины военная помощь Киеву становится менее востребованной в американском обществе.

«Подготовка к отправке F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — высказался Антонов.