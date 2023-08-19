Спецоперация на Украине 19 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 августа 2023 года.

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР 44 раза, применив 150 различных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, под огонь попали районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Никольское, Новоандреевка.

В сводке уточняется, что в результате обстрелов погибли шесть человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Лавров заявил, что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд

Запад за год военного конфликта на Украине выделил Киеву более $160 млрд. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь», передает ТАСС.

Министр также сослался на данные The Heritage Foundation, согласно которым Вашингтон уже выделил Украине около $113 млрд, то есть по $900 с каждого домохозяйства плюс еще по $300 в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.

Лавров считает, что около 50 стран, которые поддерживают Украину оружием и деньгами, фактически вовлечены в конфликт на стороне Киева, а последний «не гнушается и террористическими методами ведения военных действий».

БМД-4М по опыту спецоперации дополнительно защитят от гранат

Для боевое машины десанта БМД-4М могут предоставить комплекты дополнительной защиты от гранат по аналогии с БМП-2 и БМП-3, а также защиту для приборов наблюдения и прицеливания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию холдинга «Высокоточные комплексы».

Там уточнили, что новый вид защиты позволит экипажу и десанту не опасаться ручных противотанковых гранат.