Российские войска сорвали шесть атак ВСУ

Российские подразделения сорвали шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что потери украинской армии составили более 40 человек.

«Уничтожены боевая машина пехоты, пикап», — добавил Савчук.

По его словам, в рамках контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены более 30 артиллерийских позиций ВСУ, а также поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет.