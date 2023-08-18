Госдеп США одобрил продажу Австралии РСЗО HIMARS почти на миллиард долларов

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщает, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Австралии . Об этом пишет ТАСС.

В заявлении агентства указано, что ранее власти Австралии запросили разрешение на покупку до 22 американских установок, а также боеприпасов к ним. Отмечается, что, согласно разрешению ведомства, Австралия может приобрести американские HIMARS и другие системы общей стоимостью в 975 миллионов долларов.