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Госдеп США одобрил продажу Австралии РСЗО HIMARS почти на миллиард долларов

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщает, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Австралии. Об этом пишет ТАСС.

Госдеп США одобрил продажу Австралии РСЗО HIMARS почти на миллиард долларов
© globallookpress.com

В заявлении агентства указано, что ранее власти Австралии запросили разрешение на покупку до 22 американских установок, а также боеприпасов к ним. Отмечается, что, согласно разрешению ведомства, Австралия может приобрести американские HIMARS и другие системы общей стоимостью в 975 миллионов долларов.

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