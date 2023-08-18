В бундесвере назвали приоритеты в подготовке военных ВСУ

Главу командования спецподготовки Евросоюза и генерал бундесвера Андреас Марлоу назвал приоритеты Украины в подготовке своих военных. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как заявил генерал, приоритеты в подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) — обучение командиров и подготовка к наступательным действиям.

По его словам, «больше всего украинцев волнует подготовка сержантов и офицеров, потому что профессиональные солдаты воюют уже полтора года». Среди них есть много потерь и раненых, поэтому ВСУ «нужны свежие командирские кадры», указал Марлоу.

Ранее стало известно, что около тысячи украинских военных завершили курс подготовки к операциям по высадке морского десанта в Великобритании.