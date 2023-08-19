Истребители F-35 опасно сблизились с парой Су-35 ВКС России в Сирии

«19 августа с 06:08 до 06:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9000 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолётов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полёт вдоль южной границы Сирии», — сказал Кулить.