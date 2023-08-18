Венгрия и Израиль начнут совместное производство дронов

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна подписала соглашение с израильской компанией UVision. Согласно документу, Венгрия и UVision создадут совместное предприятие для производства боевых дронов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал.

«Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаем в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников», – заявил он.

Орбан также добавил, что в венгерском городе Варпалота планируют открыть «одну из самых современных в Европе» компаний по производству боеприпасов. Кроме того, год назад в Венгрии открылся завод по производству деталей для вертолётов, а в Чехии появился венгерский авиационный завод.