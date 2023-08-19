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Пять человек пострадали после взрыва в центре Донецка

Как минимум пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка. О пострадавших рассказали в Украины (СЦКК).

Пять человек пострадали после взрыва в центре Донецка
© globallookpress.com

«При проведении строительных работ по бульвару Школьному, 5 произошла детонация неопознанного ВОП (идентификацию проводят эксперты), в результате пять рабочих получили ранения различной степени тяжести», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Пока известно только о возрасте четырех пострадавших, данные о пятом устанавливают. В сообщении уточняется, что еще трое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее возможной причиной взрыва на Школьном бульваре назвали сброс снаряда с беспилотного летательного аппарата, однако официального подтверждения этой информации пока нет. На месте происшествия работают экстренные службы и взрывотехники.

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