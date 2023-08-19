Пять человек пострадали после взрыва в центре Донецка

Как минимум пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка. О пострадавших рассказали в Украины (СЦКК).

«При проведении строительных работ по бульвару Школьному, 5 произошла детонация неопознанного ВОП (идентификацию проводят эксперты), в результате пять рабочих получили ранения различной степени тяжести», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Пока известно только о возрасте четырех пострадавших, данные о пятом устанавливают. В сообщении уточняется, что еще трое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью.