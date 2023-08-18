Американский беспилотник заметили вблизи Сочи
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk заметили в акватории Черного моря вблизи Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Согласно информации портала, американский БПЛА вылетел утром 18 августа с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, находящейся на острове Сицилия в Италии. В районе 9:00 по московскому времени его заметили около южных территорий РФ, в том числе вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. В частности, он приближался к Севастополю и Сочи.
Беспилотник движется по кругу уже в течение более десяти часов, собирая разведданные.
Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером корабли России. Инцидент произошел в 237 километрах юго-западнее Севастополя.