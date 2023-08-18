Американский беспилотник заметили вблизи Сочи

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk заметили в акватории Черного моря вблизи Сочи . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar .

Согласно информации портала, американский БПЛА вылетел утром 18 августа с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, находящейся на острове Сицилия в Италии. В районе 9:00 по московскому времени его заметили около южных территорий РФ, в том числе вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. В частности, он приближался к Севастополю и Сочи.