$93.40-0.34101.48-0.70

Американский беспилотник заметили вблизи Сочи

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk заметили в акватории Черного моря вблизи Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Американский беспилотник заметили вблизи Сочи
© US Air Force

Согласно информации портала, американский БПЛА вылетел утром 18 августа с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, находящейся на острове Сицилия в Италии. В районе 9:00 по московскому времени его заметили около южных территорий РФ, в том числе вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. В частности, он приближался к Севастополю и Сочи.

Беспилотник движется по кругу уже в течение более десяти часов, собирая разведданные.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером корабли России. Инцидент произошел в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости