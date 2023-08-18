В США раскрыли число военных потерь ВСУ

С начала специальной военной операции (СВО), Вооруженные силы Украины (ВСУ) суммарно потеряли до 190 тысяч человек, большую их часть составляют раненые. Об украинских людских потерях со ссылкой на официальных лиц США сообщает газета The New York Times (NYT).

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Отмечается, что число украинских безвозвратных потерь достигло отметки в 70 тысяч человек, а количество раненых варьируется от 110 до 120 тысяч военных.

«Украинские войска пытались прорвать окопавшиеся позиции русских механизированными соединениями. Тем не менее украинцы, оснащенные передовым американским оружием, увязли в плотных российских минных полях, [а наступающие части находятся] под постоянным огнем артиллерии и вертолетов», — объяснили причину роста потерь обозреватели.

Ранее руководитель российского Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов высказал мнение, что в распоряжении ВСУ осталось 50-70 тысяч солдат из числа резервных соединений.