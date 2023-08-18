В ДНР заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику
Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления стали экономнее применять технику, которую Запад поставил Киеву, передает РИА Новости.
«После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи. Потому что в первые волны они бросали ее в большом количестве, и она гибла ввиду того, что она не всегда соответствует реалиям современной войны. Сейчас они стали ее экономить», — сказал Гагин.
Он отметил, что это заметно на фронте.
Также советник врио главы ДНР указал, что российские военные уничтожили уже около 40% всей военной помощи, которую Североатлантический альянс предоставил Украине.
«Экономить или не экономить — роли никакой не играет, мы уничтожим ее всю», — добавил он.
На этой неделе журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило американского госсекретаря Энтони Блинкена о потенциальном провале контрнаступления ВСУ.
12 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУ идет по плану.