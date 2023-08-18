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В ДНР заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику

Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления стали экономнее применять технику, которую Запад поставил Киеву, передает РИА Новости.

В ДНР заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику
© Газета.Ru

«После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи. Потому что в первые волны они бросали ее в большом количестве, и она гибла ввиду того, что она не всегда соответствует реалиям современной войны. Сейчас они стали ее экономить», — сказал Гагин.

Он отметил, что это заметно на фронте.

Также советник врио главы ДНР указал, что российские военные уничтожили уже около 40% всей военной помощи, которую Североатлантический альянс предоставил Украине.

«Экономить или не экономить — роли никакой не играет, мы уничтожим ее всю», — добавил он.

На этой неделе журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило американского госсекретаря Энтони Блинкена о потенциальном провале контрнаступления ВСУ.

12 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУ идет по плану.

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