В ДНР заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику

«После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи. Потому что в первые волны они бросали ее в большом количестве, и она гибла ввиду того, что она не всегда соответствует реалиям современной войны. Сейчас они стали ее экономить», — сказал Гагин.