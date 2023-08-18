Назначен новый заместитель директора Росгвардии

«Это настоящий боевой офицер и человек слова, генерал Воробьев сумеет поднять престиж Росгвардии на еще более высокую планку», — написал парламентарий, комментируя назначение.

Воробьев — выпускник Таллинского военно-политического училища, служил в спецназе Внутренних войск и участвовал в боевых операциях во многих горячих точках. В разное время он служил в МВД, ФСО, ФТС. Также занимал пост секретаря Совбеза и председателя правительства Ингушетии. В 2017 году вернулся в Росгвардию.