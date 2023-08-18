В Пентагоне назвали случайностью мартовский инцидент с БПЛА MQ-9 над Черным морем

Генерал США Хекер: падение в Черном море БПЛА MQ-9 было случайностью
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер назвал «случайностью» мартовский инцидент с падением в Черное море многоцелевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper. Соответствующее заявление он сделал на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает ТАСС.
«Вы, наверное, помните, что они (Вооруженные силы РФ) сбили один из наших MQ-9. На 99% я уверен, что это была случайность, потому что их пилот просто допустил ошибку. Обычно вы не будете намеренно налетать на пропеллер, потому что он может так же легко сбить вас», — сказал Хекер.
По его словам, после данного инцидента в воздушном пространстве, которое является зоной ответственности командующего ВВС США, Российская Федерация действовала безопасно и профессионально.
«С тех пор они не делали ничего такого, что было бы небезопасным или непрофессиональным», — отметил генерал.
До этого издание »Свободная Пресса» писало, что упавший в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper раскрыл важные секретные данные.
15 марта Пентагон сообщал, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что российские истребители не применяли оружие против американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, который выполнял разведывательную миссию над Черным морем.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.