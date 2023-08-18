В Пентагоне назвали случайностью мартовский инцидент с БПЛА MQ-9 над Черным морем

«Вы, наверное, помните, что они (Вооруженные силы РФ) сбили один из наших MQ-9. На 99% я уверен, что это была случайность, потому что их пилот просто допустил ошибку. Обычно вы не будете намеренно налетать на пропеллер, потому что он может так же легко сбить вас», — сказал Хекер.