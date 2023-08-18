Контрнаступление ВСУ: последние новости на сегодня

Американский конгрессмен Энди Харрис заявил своим избирателям, что контрнаступление Украины провалилось, а глава Белоруссии Александр Лукашенко привел данные о потерях ВСУ за несколько месяцев. Последние новости о том, как проходит контрнаступление ВСУ, на сегодня, 18 августа, - в материале «Рамблера».

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Член Конгресса США о провале контрнаступления ВСУ

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Американский конгрессмен Энди Харрис (республиканец от штата Мэриленд) заявил, что контрнаступательные действия украинских войск провалились. Как пишет Politico, Харрис был одним из самых стойких сторонников помощи Украине среди консерваторов Палаты представителей, но теперь даже он считает, что ВСУ находятся в безвыходной ситуации.

На встрече со своими избирателями Харрис заявил, что пришло время свернуть прямую помощь США Украине.

«Говорю прямо, оно [контрнаступление ВСУ - прим.ред] провалилось», - сказал он.

Politico отмечает, что Харрис - не просто конгрессмен, он сопредседатель фракции Конгресса США по Украине. Также Харрис - старший член комитета по ассигнованиям Палаты представителей, что дает ему «огромное влияние» на приоритеты расходов его партии. По версии издания, новый тон Харриса в отношении помощи Украине - еще один признак изменения позиции Республиканской партии в этом вопросе.

Контрнаступление ВСУ: Запад хотел скорости, но Киев испугался потерь

The Washington Post рассказала, что западные союзники Украины рассчитывали, что контрнаступление ВСУ будет быстрым, но вместо этого ВСУ решили замедлиться, опасаясь потерь.

Газета подчеркивает, что украинские войска понесли значительные потери во время наступления, несмотря на наличие западных вооружений. На Западе этих потерь ожидали и рассчитывали, что Киев «воспримет их как цену прорыва», но Украина решила сократить потери. Мощные оборонительные линии России и замедление ВСУ помешали контрнаступлению, отмечает издание.

Лукашенко назвал потери ВСУ с начала наступления

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская армия потеряла 45 тысяч человек убитыми и ранеными с начала контрнаступления, сообщает БЕЛТА. По его словам, силы ВСУ «не доходят даже до минных полей».

Также Лукашенко заявил, что Украина теряет по 1500 военнослужащих в сутки во время активизации боевых действий. Он отметил, что в наступлении ВСУ участвуют не профессиональные военные, а те, «кого на улицах поймают».

Разведка США считает, что ВСУ не добьются своих целей

Разведывательное сообщество США считает, что контрнаступление ВСУ не сможет добиться своих целей и украинская армия не возьмет ключевой юго-восточный город Мелитополь. Об этом The Washington Post сообщили люди, знакомые с секретным прогнозом разведчиков.

Как отмечает газета, это означает, что Украина не сможет перерезать сухопутный коридор из России в Крым. По данным WP, недавно Киев ввел новые подразделения, оснащенные бронетранспортерами Stryker и танками Challenger 2, но успеха это не принесло.

В Раде предложили перераспределить бюджет из-за контрнаступления

В Верховную Раду внесли проект поправок в государственный бюджет на 2024 год. Как сообщает «РБК-Украина», власти предложили перераспределить средства и выделить на закупку техники для разминирования 576 миллионов гривен (около 1,4 миллиарда рублей).