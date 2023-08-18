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Свыше 50% немцев выступают против поставок на Украину ракет Taurus

Большинство немецких граждан, имеющих избирательное право, выступают против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Это следует из данных опроса телеканала ARD.

Свыше 50% немцев выступают против поставок на Украину ракет Taurus
© Газета.Ru

По данным исследования, 52% жителей Германии высказались против поставок на Украину ракет Taurus. При этом 36% респондентов высказались за поставки вооружения, 12% опрошенных воздержались от ответа.

Ранее глава комитета парламента ФРГ (бундестага) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала как можно скорее начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину. Как напомнила ведущая передачи, 52% немцев выступают против снабжения Киева данным видом снарядов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного телеканалом ARD. В ответ Штрак-Циммерманн указала, что принимать решения — это задача политиков. При этом представители власти должны объяснять гражданам, по какой причине они совершают то или иное действие.

11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

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