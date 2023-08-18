Свыше 50% немцев выступают против поставок на Украину ракет Taurus

Большинство немецких граждан, имеющих избирательное право, выступают против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Это следует из данных опроса телеканала ARD.

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По данным исследования, 52% жителей Германии высказались против поставок на Украину ракет Taurus. При этом 36% респондентов высказались за поставки вооружения, 12% опрошенных воздержались от ответа.

Ранее глава комитета парламента ФРГ (бундестага) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала как можно скорее начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину. Как напомнила ведущая передачи, 52% немцев выступают против снабжения Киева данным видом снарядов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного телеканалом ARD. В ответ Штрак-Циммерманн указала, что принимать решения — это задача политиков. При этом представители власти должны объяснять гражданам, по какой причине они совершают то или иное действие.