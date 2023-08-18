В Белом доме рассказали, когда Украина получит F-16
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отправит Украине истребители F-16 только после окончания подготовки пилотов. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Салливан сделал во время брифинга.
«США будут готовы в сотрудничестве с Конгрессом одобрить передачу F-16 Украине. Это следует из того, что ранее заявлял президент. Я не совсем понимаю, почему в связи с этим возникают вопросы, но, чтобы окончательно их развеять, скажу – после подготовки пилотов последует передача самолетов. Мы работаем над этим с Конгрессом и нашими союзниками», – заявил он.
Ранее власти США одобрили передачу Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами.
«Я пишу это, чтобы от лица Соединенных Штатов выразить полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами», – прокомментировал это решение глава американской дипломатии Энтони Блинкен.