В Белом доме рассказали, когда Украина получит F-16

«США будут готовы в сотрудничестве с Конгрессом одобрить передачу F-16 Украине. Это следует из того, что ранее заявлял президент. Я не совсем понимаю, почему в связи с этим возникают вопросы, но, чтобы окончательно их развеять, скажу – после подготовки пилотов последует передача самолетов. Мы работаем над этим с Конгрессом и нашими союзниками», – заявил он.