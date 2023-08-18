Российская авиация сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе

Истребители Военно-космических сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что военный самолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР.