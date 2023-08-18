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Российская авиация сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе

Истребители Военно-космических сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российская авиация сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
© РИА Новости

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что военный самолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР.

Также сообщалось, что ВСУ потеряли роту солдат при наступлении в Запорожской области. Всего за сутки украинские боевики предприняли две попытки прорвать оборону ВС РФ.

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