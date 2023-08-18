Названа неочевидная возможность применения F-16 Украиной

«Те самолеты, которые могут передать Нидерланды и Дания, могут быть в максимальном количестве 10, может, 12 [штук]. Украине, чтобы противостоять России в небе необходимо иметь около 200 самолетов данного типа, чтобы обозначить свое присутствие в небе над Украиной. Это никакой роли не сыграет, они за первый же вылет будут просто уничтожены», — сказал он.