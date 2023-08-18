The Netherlands Times: F-16 могут быть отправлены на Украину не ранее, чем через год
Самолеты F-16 могут быть отправлены на Украину не ранее, чем через год. Об этом сообщило голландское издание The Netherlands Times со ссылкой на источники в правительственных кругах Нидерландов.
В пятницу власти страны объявили, что первые украинские пилоты, вероятно, закончат обучение полетам на F-16 только летом следующего года.
"F-16 - сложная система, и потребуется время, чтобы научиться управлять ими достаточно хорошо", - заявил командующий вооруженными силами Нидерландов незадолго до начала летних тренировок.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты одобрили план Нидерландов и Дании отправить истребители F-16 на Украину после завершения обучения украинских пилотов. По словам представителя правительства США, госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал две страны письмом об этом. Нидерланды и Дания проводят обучение украинских пилотов. Власти обеих стран должны были получить разрешение Соединенных Штатов, потому что самолеты - американского производства.