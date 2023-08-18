The Netherlands Times: F-16 могут быть отправлены на Украину не ранее, чем через год

Самолеты F-16 могут быть отправлены на Украину не ранее, чем через год. Об этом сообщило голландское издание The Netherlands Times со ссылкой на источники в правительственных кругах Нидерландов.

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В пятницу власти страны объявили, что первые украинские пилоты, вероятно, закончат обучение полетам на F-16 только летом следующего года.

"F-16 - сложная система, и потребуется время, чтобы научиться управлять ими достаточно хорошо", - заявил командующий вооруженными силами Нидерландов незадолго до начала летних тренировок.