Украинская артиллерия расправляется со сдающимся в плен солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram.

По его словам, в плену было бы намного больше украинских военнослужащих, «если враг не разносил бы их с помощью артиллерии при сдаче». Украинская артиллерия открывает огонь по подразделениям ВСУ сразу, как замечает не согласованные с военным руководством действия бойцов, отметил Алаудинов.

«Ситуация специфическая по жестокости», — сказал командир «Ахмата».

Несмотря на это, за последнее время в плен сдались девять украинских солдат из числа примкнувших к ВСУ добровольцев, подчеркнул он.