Япония подняла в воздух истребители в ответ на полет самолетов РФ

Министерство обороны Японии заявило о поднятии в воздух истребителей в ответ на полеты двух российских самолетов. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным японского оборонного ведомства, два российских самолета Ил-38 были замечены в небе над Японским и Восточно-Китайским морями.

Как передает Reuters, воздушные судна были замечены через день после обнаружения активности российских и китайских военных кораблей в регионе, которые пересекали акваторию между южными японскими островами Окинава и Мияко.

В начале июня власти Японии выражали озабоченность проведением совместного патрулирования Воздушно-космических сил РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

В апреле в Министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что вместе с США и Японией достигли договоренности о регулярных учениях по противоракетной и противолодочной обороне для противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи.