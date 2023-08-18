Американские наемники, которые воевали на Украине, признались, что их шокировали жестокие и ужасные бои с Российской армией. Об этом они рассказали телеканалу ABC News.

Канал пообщался с двумя бывшими военнослужащими США, которые служат в подразделении украинского спецназа и недавно получили ранения на фронте. Сейчас они находятся в госпитале в Киеве и рассчитывают, что их переведут в Германию.

По словам одного из них, его подразделение понесло 85 процентов потерь. А 40 процентов личного состава получили ранения и стали непригодны к участию в боях.

Другой американский наемник признался, что украинская армия столкнулась с «очень организованным сопротивлением» российских войск.

Еще один военнослужащий пожаловался на неорганизованность украинского контрнаступления. «Мы потеряли три "Леопарда" за один день, потому что им просто приказали двигаться вперед на минное поле», — рассказал он о потерях немецких танков.

Высокопоставленный украинский чиновник охарактеризовал ситуацию как «действительно тяжелую» с «очень интенсивными боями на поле боя». По его словам, военный конфликт сейчас находится в «решающей фазе» и Украине требуется максимальная помощь со стороны США.