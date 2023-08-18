Появилось видео уничтожения танка ВСУ на артемовском направлении

Российские военнослужащие артиллерийским ударом поразили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Видео уничтожения бронемашины показал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Мощные кадры работы артиллерии 4 бригады на Артемовском направлении. Прямое попадание в танк», — говорится в публикации.

Кроме того, по словам военкора, на опубликованных кадрах российские бойцы уничтожили украинские опорные пункты и пункт временной дислокации.

На появившемся в сети видео можно заметить удары по лесистой местности, а также поражение танка. После попадания снаряда в боевую машину происходит взрыв, и поднимается черный столб дыма.