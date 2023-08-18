Минобороны РФ: НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны

Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

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Выступая на II Международном антифашистском конгрессе в Минске, он сказал, что Запад не готов мириться с формированием многополярного мира и намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными.

Горемыкин напомнил, что на саммите в Вильнюсе Россия была названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса". Также НАТО при наличии угрозы может в месячный срок развернуть 300-тысячную группировку с возможностью вступить в боевые действия в течение трех дней.

Кроме того, НАТО коллективный Запад продолжает накачивать киевский режим оружием и заставляет идти в самоубийственное контрнаступление.

Замминистра обороны России подчеркнул, что НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания группировок и для своего расширения.