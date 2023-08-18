Великобритания поставит Украине системы ПВО и БПЛА на 90 млн евро

Минобороны Великобритании от имени Международного фонда для Украины подписало три контракта на поставку в Киев средств ПВО и БПЛА общей суммой более 90 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

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Отмечается, что 56 миллионов евро будут потрачены на поставку беспилотных систем норвежской оборонной компании Kongsberg, еще два контракта связаны с расширением возможностей ПВО. В сообщении добавили, что 2,3 миллиарда евро уже выделили на дальнейшую военную поддержку Украины до 2023 года.