Разведывательный дрон "Шершень" представили на форуме "Армия"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" показали разведывательный дрон "Шершень". Он оснащен видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами.

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Кроме того, дрон можно использовать при неблагоприятных погодных условиях. Об этом ТАСС сообщил Виталий Долгов, руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М.А. Карцева.

Он отметил, что гексакоптер "Шершень" изначально предназначался для разгона массовых мероприятий при помощи инфразвукового оружия. Но потом его модернизировали в разведывательный дрон "летающий бинокль". Работа над расширением возможностей дрона продолжается: стараются увеличить протяженность его полета, дорабатывается и полезная нагрузка - инфразвук.