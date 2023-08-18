Разведывательный дрон "Шершень" представили на форуме "Армия"
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" показали разведывательный дрон "Шершень". Он оснащен видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами.
Кроме того, дрон можно использовать при неблагоприятных погодных условиях. Об этом ТАСС сообщил Виталий Долгов, руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М.А. Карцева.
Он отметил, что гексакоптер "Шершень" изначально предназначался для разгона массовых мероприятий при помощи инфразвукового оружия. Но потом его модернизировали в разведывательный дрон "летающий бинокль". Работа над расширением возможностей дрона продолжается: стараются увеличить протяженность его полета, дорабатывается и полезная нагрузка - инфразвук.
"Шершень" можно использовать при температуре воздуха от минус 20 до 40 градусов. Высота его полета - до трех километров. Максимальная дальность - до 12 километров. Дальность видеопередачи составляет 20 километров, а максимальная масса полезной нагрузки - три килограмма.