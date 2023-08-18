Складной дрон-разведчик "Гром" показали на "Армии-2023"
НИИ вычислительных комплексов имени М.А. Карцева представил на форуме "Армия-2023" складной разведывательно-ударный квадрокоптер собственной разработки. Компактный дрон, предназначенный как для поиска целей, так и для сброса на них боеприпасов, назвали "Гром".
"Аппарат складывается в несколько движений и легко помещается в рюкзак. Вес без боевой части четыре килограмма", - рассказал ТАСС руководитель лаборатории .внешнего пилотирования и эксплуатации БПЛА института Виталий Долгов.
Максимальная масса полезной нагрузки "Грома" - до 4 килограммов. Дальность полета 12 км, продолжительность - 40 минут.
Беспилотник планируется отправить на испытания в зону СВО.